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В том числе – представитель УПЛ. Стали известны первые спарринг-партнеры Черноморца в межсезонье
Один из соперников – традиционный
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
В то время, когда футболисты одесского "Черноморца" находятся в отпуске, тренерский штаб сочетает отдых с решением рабочих вопросов. Главным в межсезонье является комплектование команды и планирование процесса подготовки к сезону-2024/25. По словам генерального директора ФК "Черноморец" Анатолия Мисюры, команда должна выйти из отпуска через две недели - в период 23-25 июня.
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Как стало известно UA-Футбол, в планах "моряков" серия контрольных матчей с клубами разного ранга – как местными, так и из других регионов. По предварительной информации, спарринг-партнерами "Черноморца" в ближайших играх межсезонья будут одесский "Реал Фарма" и "Ингулец" из Петрового.
С сельской командой из Кировоградщины, которая вновь вернулась в УПЛ, команда Романа Григорчука должна сыграть 3 июля.
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