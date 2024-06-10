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В том числе – представитель УПЛ. Стали известны первые спарринг-партнеры Черноморца в межсезонье

Премьер-лига
Обновлено

Один из соперников – традиционный

В том числе – представитель УПЛ. Стали известны первые спарринг-партнеры Черноморца в межсезонье

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

В то время, когда футболисты одесского "Черноморца" находятся в отпуске, тренерский штаб сочетает отдых с решением рабочих вопросов. Главным в межсезонье является комплектование команды и планирование процесса подготовки к сезону-2024/25. По словам генерального директора ФК "Черноморец" Анатолия Мисюры, команда должна выйти из отпуска через две недели - в период 23-25 ​​июня.

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Как стало известно UA-Футбол, в планах "моряков" серия контрольных матчей с клубами разного ранга – как местными, так и из других регионов. По предварительной информации, спарринг-партнерами "Черноморца" в ближайших играх межсезонья будут одесский "Реал Фарма" и "Ингулец" из Петрового.

С сельской командой из Кировоградщины, которая вновь вернулась в УПЛ, команда Романа Григорчука должна сыграть 3 июля.

Читайте такжеБудет спарринг с Черноморцем. Главный тренер Реала Фармы – о межсезонье для его команды
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Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
10.06.2024 в 17:30
а кто в ЧО будет играть --если пацаны с Ю 19 это провал и прямой выход в 1 лигу
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
10.06.2024 в 17:30
а кто в ЧО будет играть --если пацаны с Ю 19 это провал и прямой выход в 1 лигу
Ответить
0
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