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Бущан: Цыганков – это наш кормилец

Премьер-лига

Сейчас, правда, Виктор кормит Жирону

Бущан: Цыганков – это наш кормилец

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Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан Виктора Цыганкова, который ранее играл з киевлян, после чего перебрался в испанскую "Жирону".

"Цыганков – это наш кормилец. Он, когда был в "Динамо", забивал и отдавал ассисты. Премия какая-то нам – Витька забил.

Он улыбается каждый раз, когда я его так называю", – сказал Бущан.

Напомним, что Цыганков во время выступлений за "Динамо" сыграл 236 матчей во всех турнирах, забил 94 гола и отдал 64 результативные передачи. За сборную он провел 53 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

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Георгий Бущан Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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