Бущан: Цыганков – это наш кормилец

Голкипер " Динамо " и сборной Украины Георгий Бущан Виктора Цыганкова, который ранее играл з киевлян, после чего перебрался в испанскую "Жирону".

"Цыганков – это наш кормилец. Он, когда был в "Динамо", забивал и отдавал ассисты. Премия какая-то нам – Витька забил.

Он улыбается каждый раз, когда я его так называю", – сказал Бущан.