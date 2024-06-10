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Бущан: Цыганков – это наш кормилец
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Голкипер "
"Цыганков – это наш кормилец. Он, когда был в "Динамо", забивал и отдавал ассисты. Премия какая-то нам – Витька забил.
Он улыбается каждый раз, когда я его так называю", – сказал Бущан.
Напомним, что Цыганков во время выступлений за "Динамо" сыграл 236 матчей во всех турнирах, забил 94 гола и отдал 64 результативные передачи. За сборную он провел 53 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
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