Официально: Олег Дулуб покинул ЛНЗ

ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Олегом Дулубом.

Также команду покидает и помощник главного тренера Александр Грановский.

Напомним, что Дулуб принял команду в конце августа 2023 года, и главной его задачей было сохранить прописку для ЛНЗ в Премьер-Лиге, с чем Дулуб блестяще справился.

"Фиолетовые" под руководством тренера сыграли 25 матчей, в которых одержали 10 побед, 8 матчей сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Ранее была информация, что стороны не могут прийти к согласию по финансовой стороне нового контракта.