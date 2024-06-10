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Официально: Олег Дулуб покинул ЛНЗ
Стороны так и не договорились о новом контракте
Фото: ФК ЛНЗ
Также команду покидает и помощник главного тренера Александр Грановский.
Напомним, что Дулуб принял команду в конце августа 2023 года, и главной его задачей было сохранить прописку для ЛНЗ в Премьер-Лиге, с чем Дулуб блестяще справился.
"Фиолетовые" под руководством тренера сыграли 25 матчей, в которых одержали 10 побед, 8 матчей сыграли вничью и потерпели 7 поражений.
Ранее была информация, что стороны не могут прийти к согласию по финансовой стороне нового контракта.
Также СМИ писали о том, что Дулуба на его посту
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