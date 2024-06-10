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Официально: Олег Дулуб покинул ЛНЗ

Премьер-лига

Стороны так и не договорились о новом контракте

Официально: Олег Дулуб покинул ЛНЗ

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

ЛНЗ объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Олегом Дулубом.

Также команду покидает и помощник главного тренера Александр Грановский.

Напомним, что Дулуб принял команду в конце августа 2023 года, и главной его задачей было сохранить прописку для ЛНЗ в Премьер-Лиге, с чем Дулуб блестяще справился.

"Фиолетовые" под руководством тренера сыграли 25 матчей, в которых одержали 10 побед, 8 матчей сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Ранее была информация, что стороны не могут прийти к согласию по финансовой стороне нового контракта.

Также СМИ писали о том, что Дулуба на его посту может заменить Сергей Лупашко, который недавно вывел "Ингулец" в УПЛ, однако затем покинул команду, якобы из-за разногласий с президентом клуба Александром Поворознюком.

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Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Телеграм-канал ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
10.06.2024 в 17:43
ну шо ж. скучно вам без проблем, то самі собі створили. невдячність, вона має наслідки а дядько собі роботу знайде. ставити гру він вміє
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
10.06.2024 в 17:43
ну шо ж. скучно вам без проблем, то самі собі створили. невдячність, вона має наслідки а дядько собі роботу знайде. ставити гру він вміє
Ответить
0
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