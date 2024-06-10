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Русол находится во Львове и сегодня должен был провести встречу с руководством Карпат

Премьер-лига

Должны были обсудить должность Андрея Анатольевича

Русол находится во Львове и сегодня должен был провести встречу с руководством Карпат

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Исполнительный директор "Днепра-1" Андрей Русол, которого связывают с "Карпатами", уже второй день находится во Львове.

Как сообщает Sport.ua, сегодня функционер должен присутствовать на встрече главного тренера львовской команды Мирона Маркевича с владельцем клуба Владимиром Маткивским.

Не исключено, что после этой встречи появится больше конкретики с новой должностью Андрея Русола, который якобы должен стать генеральным директором львовского клуба.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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