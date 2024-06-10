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Русол находится во Львове и сегодня должен был провести встречу с руководством Карпат
Должны были обсудить должность Андрея Анатольевича
Фото: СК Дніпро-1
Исполнительный директор "
Как сообщает Sport.ua, сегодня функционер должен присутствовать
Не исключено, что после этой встречи появится больше конкретики с новой должностью Андрея Русола, который якобы должен стать генеральным директором львовского клуба.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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