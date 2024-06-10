Филиппов: Рассматриваю варианты - в Днепре-1, скорее всего, не останусь

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал информацию о том, что перейдет в "Александрию ".

– Появилась информация, что вы переходите в "Александрию". Можете подтвердить или возразить?

– Пока ничего не могу сказать. Общаемся, рассматриваю еще варианты. Как будет конкретика, немного позже.

– С "Днепром-1" уже попрощались или еще остается этот вариант продолжения карьеры?

– До 30 июня я еще игрок "Днепра". Сейчас отпуск, отдыхаю и рассматриваю варианты. Но, скорее всего, не останусь в "Днепре-1".