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Филиппов: Рассматриваю варианты - в Днепре-1, скорее всего, не останусь
О новом клубе - пока что без конкретики
Фото: СК Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов прокомментировал информацию о том, что
– Появилась информация, что вы переходите в "Александрию". Можете подтвердить или возразить?
– Пока ничего не могу сказать. Общаемся, рассматриваю еще варианты. Как будет конкретика, немного позже.
– С "Днепром-1" уже попрощались или еще остается этот вариант продолжения карьеры?
– До 30 июня я еще игрок "Днепра". Сейчас отпуск, отдыхаю и рассматриваю варианты. Но, скорее всего, не останусь в "Днепре-1".
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