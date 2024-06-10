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Филиппов: Задолженность перед игроками у Днепра-1 есть немалая. Будем надеяться, что клуб приличный и рассчитается

Премьер-лига

Слухи о долгах в Днепр-1 - не слухи

Филиппов: Задолженность перед игроками у Днепра-1 есть немалая. Будем надеяться, что клуб приличный и рассчитается

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Александр Филиппов рассказал о задолженности клуба перед игроками команды.

"Да, есть немалая задолженность. Будем надеяться, что клуб приличный и сделает все возможное, чтобы рассчитаться с игроками. Потому что мы выполняли свою работу и выкладывались на сто процентов", – сказал Филиппов.

Напомним, что ранее была информация от источников о том, что у "Днепра-1" не закрыта зарплата за февраль, а на клуб наложен трансферный бан – второе подтвердил коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 20:14
Бєня Коломойський тільки зовнішньо схожий на Святого Миколая... А так, це аферист екстра-класса, який вдув країну на міліарди гривень... Футболісти та тренери справжнього ДНІПРА перші на черзі виплат боргів.... Так що сильно Олександре не надійся....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 20:14
Бєня Коломойський тільки зовнішньо схожий на Святого Миколая... А так, це аферист екстра-класса, який вдув країну на міліарди гривень... Футболісти та тренери справжнього ДНІПРА перші на черзі виплат боргів.... Так що сильно Олександре не надійся....
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1
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Петруха
10.06.2024 в 19:57
На 50% выкладывались!
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