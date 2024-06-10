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Филиппов: Задолженность перед игроками у Днепра-1 есть немалая. Будем надеяться, что клуб приличный и рассчитается
Слухи о долгах в Днепр-1 - не слухи
Фото: СК Дніпро-1
Форвард "
"Да, есть немалая задолженность. Будем надеяться, что клуб приличный и сделает все возможное, чтобы рассчитаться с игроками. Потому что мы выполняли свою работу и выкладывались на сто процентов", – сказал Филиппов.
Напомним, что ранее была информация от источников о том, что у "Днепра-1" не закрыта зарплата за февраль, а на клуб наложен трансферный бан – второе подтвердил коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман.
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