Филиппов: Задолженность перед игроками у Днепра-1 есть немалая. Будем надеяться, что клуб приличный и рассчитается

Форвард " Днепра-1 " Александр Филиппов рассказал о задолженности клуба перед игроками команды.

"Да, есть немалая задолженность. Будем надеяться, что клуб приличный и сделает все возможное, чтобы рассчитаться с игроками. Потому что мы выполняли свою работу и выкладывались на сто процентов", – сказал Филиппов.

Напомним, что ранее была информация от источников о том, что у "Днепра-1" не закрыта зарплата за февраль, а на клуб наложен трансферный бан – второе подтвердил коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман.