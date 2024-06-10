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Цыганык: Думаю, Суркис не отпустит Ваната этим летом

Премьер-лига
Обновлено

Интерес к форварду есть, но без конкретики

Цыганык: Думаю, Суркис не отпустит Ваната этим летом

fcdynamo.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к форварду "Динамо" Владиславу Ванату со стороны европейских клубов, однако, как считает источник, руководство киевского клуба не отпустит игрока этим летом.

"Правда ли, что "Зальцбург", "Вильяреал" и "Аякс" интересуются Ванатом? Им интересуются многие клубы. Испанский "Бетис", насколько я понимаю, был заинтересован. Но пока что до конкретного предложения не дошло. И я думаю, что президент Динамо не отпустит Ваната, потому что это та инвестиция, которая может быть намного дороже через некоторое время. Особенно после Евро, особенно после еврокубков.

Ванат сейчас начинает созревать. Он, я считаю, очень здорово отыграл прошлый сезон. И вот сейчас, я думаю, что он будет набирать", - сказал Цыганык.

Напомним, что в минувшем сезоне Ванат сыграл в 30 матчах во всех турнирах за «Динамо», в которых отличился 14 голами и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык Владислав Ванат
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Источник:
football hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.06.2024 в 22:16
Приберіть вже цього циганика, набрид своїми дитячими інсайдами.. Нехай коломойському вангує, там у нього краще вийде..
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.06.2024 в 22:16
Приберіть вже цього циганика, набрид своїми дитячими інсайдами.. Нехай коломойському вангує, там у нього краще вийде..
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1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 21:18
Циганик ніколи нічого не вгадує... А робить вигляд, що в нього інсайди... Після того, як він хотім взяти коломойського на поруки , разом зі скабеєвою-мосейчук, я зрозумів, яка це підла, підступна та гнила людина...
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