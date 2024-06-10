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Цыганык: Думаю, Суркис не отпустит Ваната этим летом
Интерес к форварду есть, но без конкретики
fcdynamo.com
Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к форварду "
"Правда ли, что "Зальцбург", "Вильяреал" и "Аякс" интересуются Ванатом? Им интересуются многие клубы. Испанский "Бетис", насколько я понимаю, был заинтересован. Но пока что до конкретного предложения не дошло. И я думаю, что президент Динамо не отпустит Ваната, потому что это та инвестиция, которая может быть намного дороже через некоторое время. Особенно после Евро, особенно после еврокубков.
Ванат сейчас начинает созревать. Он, я считаю, очень здорово отыграл прошлый сезон. И вот сейчас, я думаю, что он будет набирать", - сказал Цыганык.
Напомним, что в минувшем сезоне Ванат сыграл в 30 матчах во всех турнирах за «Динамо», в которых отличился 14 голами и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
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