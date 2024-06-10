Цыганык: Думаю, Суркис не отпустит Ваната этим летом

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал об интересе к форварду " Динамо " Владиславу Ванату со стороны европейских клубов, однако, как считает источник, руководство киевского клуба не отпустит игрока этим летом.

"Правда ли, что "Зальцбург", "Вильяреал" и "Аякс" интересуются Ванатом? Им интересуются многие клубы. Испанский "Бетис", насколько я понимаю, был заинтересован. Но пока что до конкретного предложения не дошло. И я думаю, что президент Динамо не отпустит Ваната, потому что это та инвестиция, которая может быть намного дороже через некоторое время. Особенно после Евро, особенно после еврокубков.

Ванат сейчас начинает созревать. Он, я считаю, очень здорово отыграл прошлый сезон. И вот сейчас, я думаю, что он будет набирать", - сказал Цыганык.