Оболонь на год продлила контракт с основным полузащитником

" Оболонь " продлила контракт с основным полузащитником команды Русланом Черненко.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на 1 год – до июня 2025 года.

Напомним, что 31-летний футболист выступает за киевский клуб с сентября 2022 года.

В сезоне 2023/24 Руслан провел за киевскую команду 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.