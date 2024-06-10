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Оболонь на год продлила контракт с основным полузащитником

Премьер-лига

Руслан Черненко остается в киевской команде до лета 2025 года

Оболонь на год продлила контракт с основным полузащитником

fc.obolon.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" продлила контракт с основным полузащитником команды Русланом Черненко.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на 1 год – до июня 2025 года.

Напомним, что 31-летний футболист выступает за киевский клуб с сентября 2022 года.

В сезоне 2023/24 Руслан провел за киевскую команду 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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Оболонь (Киев) Руслан Черненко
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