Премьер-лига
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Оболонь на год продлила контракт с основным полузащитником
Руслан Черненко остается в киевской команде до лета 2025 года
fc.obolon.ua
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Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано на 1 год – до июня 2025 года.
Напомним, что 31-летний футболист выступает за киевский клуб с сентября 2022 года.
В сезоне 2023/24 Руслан провел за киевскую команду 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.
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