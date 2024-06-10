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Металлист 1925 предложил Черноморцу полмиллиона долларов за Салюка

Премьер-лига
Обновлено

Реакция одесского клуба неизвестна

Металлист 1925 предложил Черноморцу полмиллиона долларов за Салюка

instagram.com/vova.salyuk

Новина українською

"Металлист 1925" сделал официальное предложение "Черноморцу" по центбеку одесситов Владимиру Салюку.

Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб предложил одесскому за игрока 500 тысяч долларов.

Напомним, что у Салюка есть еще год по контракту, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

"Металлист 1925" вылетел из УПЛ и следующий сезон проведет в Первой лиге.

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Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Владимир Салюк
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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