Металлист 1925 предложил Черноморцу полмиллиона долларов за Салюка

"Металлист 1925" сделал официальное предложение " Черноморцу " по центбеку одесситов Владимиру Салюку.

Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб предложил одесскому за игрока 500 тысяч долларов.

Напомним, что у Салюка есть еще год по контракту, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

"Металлист 1925" вылетел из УПЛ и следующий сезон проведет в Первой лиге.