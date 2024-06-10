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Металлист 1925 предложил Черноморцу полмиллиона долларов за Салюка
Реакция одесского клуба неизвестна
instagram.com/vova.salyuk
"Металлист 1925" сделал официальное предложение "
Как сообщает ТаТоТаке, харьковский клуб предложил одесскому за игрока 500 тысяч долларов.
Напомним, что у Салюка есть еще год по контракту, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
"Металлист 1925" вылетел из УПЛ и следующий сезон проведет в Первой лиге.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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