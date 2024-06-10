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Журналист: Сваток, вероятно, переедет в MLS, у Сарапия есть предложения в Украине

Премьер-лига
Обновлено

Два защитника Днепра-1 летом, вероятно, покинут клуб

Журналист: Сваток, вероятно, переедет в MLS, у Сарапия есть предложения в Украине

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что защитники "Днепра-1" Александр сваток и Эдуард Сарапий этим летом, вероятно, покинут днепровскую команду.

"Я не слышал про интерес ни к Сватку ни к Сарапию со стороны "Динамо", но я знаю, что агент Сватка рекомендует его в MLS. И скорее всего, что именно в США поедет Сваток, и именно там продолжит карьеру.

По поводу Сарапия – был интерес от "Шахтера", "Карпат", есть другие предложения из Украины. Выбирает Эдуард, где ему продолжить карьеру, и думаю, в ближайшее время мы узнаем, куда он перейдет", - рассказал Цыганык.

Ранее была информация, что Сарапием интересуется клуб MLS "Остин", а у Сватка есть предложения из Украины, как и предложение "Днепра-1" продлить контракт на улучшенных условиях.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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