Журналист: Сваток, вероятно, переедет в MLS, у Сарапия есть предложения в Украине

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что защитники " Днепра-1 " Александр сваток и Эдуард Сарапий этим летом, вероятно, покинут днепровскую команду.

"Я не слышал про интерес ни к Сватку ни к Сарапию со стороны "Динамо", но я знаю, что агент Сватка рекомендует его в MLS. И скорее всего, что именно в США поедет Сваток, и именно там продолжит карьеру.

По поводу Сарапия – был интерес от "Шахтера", "Карпат", есть другие предложения из Украины. Выбирает Эдуард, где ему продолжить карьеру, и думаю, в ближайшее время мы узнаем, куда он перейдет", - рассказал Цыганык.