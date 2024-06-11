Дулуб: Будет ли мне еще интересно поработать в Украине? Очень! Украина для меня приоритет

30 августа 2023 года Олег Дулуб возглавил дебютанта УПЛ, но уже через 9,5 месяцев "фиолетовые" сообщили о прекращении сотрудничества.

"Лучше пусть клуб сначала даст комментарий. Сам все узнаю из источников. Пусть сначала клуб даст комментарий, а потом уж я. Так будет верно. У меня был контракт с ЛНЗ до 30 июня.

Работа тренера – это такая работа, которая предусматривает увольнение, если результата нет. Результаты могут быть разные. Наверное, [руководство] хотел не тот. Работа тренера – она такая".