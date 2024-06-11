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Дулуб: Будет ли мне еще интересно поработать в Украине? Очень! Украина для меня приоритет
Бывший тренер черкасской команды – об увольнении
Фото: ФК ЛНЗ
30 августа 2023 года Олег Дулуб возглавил дебютанта УПЛ, но уже через 9,5 месяцев "фиолетовые" сообщили о прекращении сотрудничества.
"Лучше пусть клуб сначала даст комментарий. Сам все узнаю из источников. Пусть сначала клуб даст комментарий, а потом уж я. Так будет верно. У меня был контракт с ЛНЗ до 30 июня.
Работа тренера – это такая работа, которая предусматривает увольнение, если результата нет. Результаты могут быть разные. Наверное, [руководство] хотел не тот. Работа тренера – она такая".
"С моей стороны все ж было красиво? Я не буду комментировать действия клуба. Я никогда это не комментирую. Когда я работаю, у меня нет привычки искать пути ухода. Сейчас немного выдохну и начну искать варианты. Будет ли мне еще интересно поработать в Украине? Очень! Украина для меня приоритет”, – прокомментировал тренер.
Для Дулуба это уже четвертый украинский клуб, в котором он работал после "Карпат", "Черноморца" и "Львова".
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