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Севидов о переходе Пихаленка: Это провал

Премьер-лига

Бывший тренер Металлиста удивился выбору полузащитника

Севидов о переходе Пихаленка: Это провал

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-коуч "Мариуполя" и "Говерлы" выразил мнение о новичке киевлян.

"Пожалуй, самый громкий переход – это Пихаленок. Дончанин, воспитанник донецкого "Шахтера", был на контракте в "Шахтере" и при выборе "Шахтер" или "Динамо" – выбирает "Динамо"... Мы не знаем нюансов, но из того, что мы видим и что нам известно – это провал "Шахтера", – отметил специалист.

Полузащитник дебютировал в составе "горняков" в сезоне 2016/17 и находился на контракте с клубом до середины 2021 года, появившись только в 7 поединках. После этого его купил "Днепр-1" за 700 тысяч евро.

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Александр Севидов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Пихаленок
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Источник:
Финты и Подкаты
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
11.06.2024 в 05:01
Экс-тренер Металлиста прав. Это действительно провал шахтера! И завтра ублюдок ахметов даст миллион долларов на капитальный ремонт этого провала. Чтобы он не слишком проваливался)...
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.06.2024 в 05:01
Экс-тренер Металлиста прав. Это действительно провал шахтера! И завтра ублюдок ахметов даст миллион долларов на капитальный ремонт этого провала. Чтобы он не слишком проваливался)...
Ответить
0
0

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