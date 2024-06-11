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Севидов о переходе Пихаленка: Это провал
Бывший тренер Металлиста удивился выбору полузащитника
dynamo.kiev.ua
Экс-коуч "Мариуполя" и "Говерлы" выразил мнение о новичке киевлян.
"Пожалуй, самый громкий переход – это Пихаленок. Дончанин, воспитанник донецкого "Шахтера", был на контракте в "Шахтере" и при выборе "Шахтер" или "Динамо" – выбирает "Динамо"... Мы не знаем нюансов, но из того, что мы видим и что нам известно – это провал "Шахтера", – отметил специалист.
Полузащитник дебютировал в составе "горняков" в сезоне 2016/17 и находился на контракте с клубом до середины 2021 года, появившись только в 7 поединках. После этого его купил "Днепр-1" за 700 тысяч евро.
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