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Кривбасс заинтересован в подписании игрока Шахтера - Источник

Премьер-лига

Переговоры между клубами продолжаются

Кривбасс заинтересован в подписании игрока Шахтера - Источник

Фото: Instagram

Новина українською

"Кривбасс" заинтересован в подписании защитника "Шахтера" Александра Драмбаева. Об этом сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".

Переговоры между клубами продолжаются. По данным источника, игрок не против вернуться в Украину и присоединиться к бронзовым призерам УПЛ.

Минувший сезон 23-летний футболист провел в аренде в "Осиеке". В футболке хорватского клуба он сыграл 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее этот паблик сообщал, что Драмбаев интересуются японские клубы.

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Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк) Александр Драмбаев
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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