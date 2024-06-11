Кривбасс заинтересован в подписании игрока Шахтера - Источник

"Кривбасс" заинтересован в подписании защитника "Шахтера" Александра Драмбаева. Об этом сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".

Переговоры между клубами продолжаются. По данным источника, игрок не против вернуться в Украину и присоединиться к бронзовым призерам УПЛ.

Минувший сезон 23-летний футболист провел в аренде в "Осиеке". В футболке хорватского клуба он сыграл 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее этот паблик сообщал, что Драмбаев интересуются японские клубы.