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Кривбасс заинтересован в подписании игрока Шахтера - Источник
Переговоры между клубами продолжаются
Фото: Instagram
"Кривбасс" заинтересован в подписании защитника "Шахтера" Александра Драмбаева. Об этом сообщает Telegram-канал "Бий-біжи".
Переговоры между клубами продолжаются. По данным источника, игрок не против вернуться в Украину и присоединиться к бронзовым призерам УПЛ.
Минувший сезон 23-летний футболист провел в аренде в "Осиеке". В футболке хорватского клуба он сыграл 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее этот паблик сообщал, что Драмбаев интересуются японские клубы.
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