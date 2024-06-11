Президент Ингульца назвал задачу команды на сезон УПЛ

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался по поводу задачи команды на новый сезон.

"Задача на сезон – удержаться в УПЛ без переходных матчей. Посмотрим, сможем ли мы играть без Лупашко в тот футбол, который мы играли при нем. Ставку делаем на перспективную молодежь.

В этом я убедился по "Руху". Нужно отдать должное Козловскому, что он сделал с "Рухом". Своя школа, молодежь, давать им шанс", – сказал Поворознюк.