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Президент Ингульца назвал задачу команды на сезон УПЛ
Удержаться в элите без переходных матчей
Фото: ФК Інгулець
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался по поводу задачи команды на новый сезон.
"Задача на сезон – удержаться в УПЛ без переходных матчей. Посмотрим, сможем ли мы играть без Лупашко в тот футбол, который мы играли при нем. Ставку делаем на перспективную молодежь.
В этом я убедился по "Руху". Нужно отдать должное Козловскому, что он сделал с "Рухом". Своя школа, молодежь, давать им шанс", – сказал Поворознюк.
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Источник:YouTube-канал BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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