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Президент Ингульца назвал задачу команды на сезон УПЛ

Премьер-лига

Удержаться в элите без переходных матчей

Президент Ингульца назвал задачу команды на сезон УПЛ

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказался по поводу задачи команды на новый сезон.

"Задача на сезон – удержаться в УПЛ без переходных матчей. Посмотрим, сможем ли мы играть без Лупашко в тот футбол, который мы играли при нем. Ставку делаем на перспективную молодежь.

В этом я убедился по "Руху". Нужно отдать должное Козловскому, что он сделал с "Рухом". Своя школа, молодежь, давать им шанс", – сказал Поворознюк.

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Источник:
YouTube-канал BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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