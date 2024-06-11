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Нападающий Шахтера забил за свою сборную во втором матче подряд
Буркина-Фасо не сумела удержать победный счет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Шахтера" Лассина Траоре отметился результативным действием за сборную Буркина-Фасо в квалификации ЧМ-2026.
23-летний буркиниец вышел в стартовом составе на матч против Сьерра-Леоне и под занавес первого тайма реализовал пенальти. Лассина забил при счете 2:0. После перерыва, на 69-й минуте его заменил Мохамед Конате.
Однако удержать победный счет Буркина-Фасо не удалось. Сьерралеонцы вырвали ничью благодаря голам Огастаса Каргбо и Амаду Бакайоко.
Отметим, что Траоре забил во втором матче за свою национальную команду. Ранее он отличился в ворота Египта (1:2).
Отбор на ЧМ-2026. Африка. Группа А. 4-й тур
Буркина-Фасо – Сьерра-Леоне 2:2
Голы: Уаттара, 41, Траоре, 45+2, (пен.). - Каргбо, 58, Бакайоко, 87.
Goal: Lassina Traoré | ???????? Burkina Faso 2-0 Sierra Leone ????????pic.twitter.com/oC2SFHEcT5— PushGoals (@PushGoals) June 10, 2024
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