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Нападающий Шахтера забил за свою сборную во втором матче подряд

Премьер-лига

Буркина-Фасо не сумела удержать победный счет

Нападающий Шахтера забил за свою сборную во втором матче подряд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Шахтера" Лассина Траоре отметился результативным действием за сборную Буркина-Фасо в квалификации ЧМ-2026.

23-летний буркиниец вышел в стартовом составе на матч против Сьерра-Леоне и под занавес первого тайма реализовал пенальти. Лассина забил при счете 2:0. После перерыва, на 69-й минуте его заменил Мохамед Конате.

Однако удержать победный счет Буркина-Фасо не удалось. Сьерралеонцы вырвали ничью благодаря голам Огастаса Каргбо и Амаду Бакайоко.

Отметим, что Траоре забил во втором матче за свою национальную команду. Ранее он отличился в ворота Египта (1:2).

Отбор на ЧМ-2026. Африка. Группа А. 4-й тур
Буркина-Фасо – Сьерра-Леоне 2:2
Голы: Уаттара, 41, Траоре, 45+2, (пен.). - Каргбо, 58, Бакайоко, 87.

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Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Буркина-Фасо Сьерра-Леоне
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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