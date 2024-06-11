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"Инициатива шла от меня". Билык раскрыл причину ухода из Черноморца

Премьер-лига

Голкиперу не удалось закрепиться в одессском клубе

"Инициатива шла от меня". Билык раскрыл причину ухода из Черноморца

Фото: ФК Олександрія

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Бывший вратарь "Черноморца" Олег Билык прокомментировал завершение сотрудничества с одесским клубом.

- Как прокомментируешь завершение сотрудничества с "Черноморцем".

- Инициатива шла от меня, потому что две игры за сезон - слишком мало. Тяжело было в моральном плане находиться в Одессе - из-за постоянных обстрелов, баллистики, дронов. Ты недосыпаешь регулярно, во время тренировок слышали взрывы и не знали - это прилет или наша ПВО сработала. Старался выкладываться на полную, но не всегда получалось.

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- Все логично, если учитывать недостаток практики и постоянный стресс.

- Такое впечатление, что Григорчук сделал меня виновным в поражении от "Колоса" (0:2) во 2-м туре. Я признаю ошибки, сделал выводы, работал над этим, но после того я даже микрошанса не получил.

Я общался с Антоновым и Глущенко. Претензий вообще никаких ко мне не было. Были отрезки, когда я хорошо выглядел на тренировках и зимних спаррингах, но Григорчук был неумолим, - сказал Билык.

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Черноморец (Одесса) Олег Билык
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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