Вице-президент Кривбасса: Вариант еврокубков в Кишиневе не рассматривается

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин отреагировал на информацию о том, что криворожская команда будет играть матчи еврокубков в Кишиневе.

- Артем, появилась информация, что "Кривбасс" домашние матчи квалификации Лиги Европы будет проводить в Кишиневе. Можете это подтвердить?

- Нет, не могу.

- А этот вариант рассматривается?

- Этот вариант рассматривался когда-то, а сейчас – нет.

- Тогда, возможно, это будет Германия или Польша?

- Смотрите, я пока не могу ничего конкретного сказать, потому что еще ведутся переговоры и есть некоторые трудности. Сейчас еще нечего комментировать, – сказал Гагарин.

Напомним, "Кривбасс" будет стартовать с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.