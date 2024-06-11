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Вице-президент Кривбасса: Вариант еврокубков в Кишиневе не рассматривается

Премьер-лига

Когда-то рассматривался, сейчас - нет

Вице-президент Кривбасса: Вариант еврокубков в Кишиневе не рассматривается

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин отреагировал на информацию о том, что криворожская команда будет играть матчи еврокубков в Кишиневе.

- Артем, появилась информация, что "Кривбасс" домашние матчи квалификации Лиги Европы будет проводить в Кишиневе. Можете это подтвердить?

- Нет, не могу.

- А этот вариант рассматривается?

- Этот вариант рассматривался когда-то, а сейчас – нет.

- Тогда, возможно, это будет Германия или Польша?

- Смотрите, я пока не могу ничего конкретного сказать, потому что еще ведутся переговоры и есть некоторые трудности. Сейчас еще нечего комментировать, – сказал Гагарин.

Напомним, "Кривбасс" будет стартовать с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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