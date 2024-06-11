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Вице-президент Кривбасса: Вариант еврокубков в Кишиневе не рассматривается
Когда-то рассматривался, сейчас - нет
Фото: ФК Кривбас
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин отреагировал на информацию о том, что криворожская команда будет играть матчи еврокубков в Кишиневе.
- Артем, появилась информация, что "Кривбасс" домашние матчи квалификации Лиги Европы будет проводить в Кишиневе. Можете это подтвердить?
- Нет, не могу.
- А этот вариант рассматривается?
- Этот вариант рассматривался когда-то, а сейчас – нет.
- Тогда, возможно, это будет Германия или Польша?
- Смотрите, я пока не могу ничего конкретного сказать, потому что еще ведутся переговоры и есть некоторые трудности. Сейчас еще нечего комментировать, – сказал Гагарин.
Напомним, "Кривбасс" будет стартовать с третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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