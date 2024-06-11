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Билык: Григорчук - требовательный человек. Может "нашвырять" за любую ошибку на теориях
Экс-кипер "Черноморца" - о главного тренере одесситов
Фото: ФК Чорноморець
Бывший вратарь "Черноморца" Олег Билык рассказал, что он для себя взял за период карьере в одесской команде.
- Было чему поучиться у тренера вратарей "Черноморца" Андрея Глущенко, который по своей программе тренировал, хотя я так же работал с Богданом Шустом в "Ингульце" и Андреем Ковтуном в "Александрии".
Я покинул Одессу, приобретя психологическую устойчивость, ведь довольно сложно работать под руководством Григорчука. Роман Иосифович - требовательный человек, который не упускает мелочей. Может "нашвырять" за любую ошибку на теориях. Я впервые в своей карьере столкнулся с таким тренером.
- Ты был свидетелем, как Григорчук делал из партнеров по команде универсальных солдат?
- Григорчук очень ценит универсалов. Он всегда говорил, что центрфорвард должен играть хорошо и центрального защитника. Можно свежий пример Макса Брагару привести, когда его отправляли в защиту, - рассказал Билык.
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