Билык: Григорчук - требовательный человек. Может "нашвырять" за любую ошибку на теориях

Бывший вратарь "Черноморца" Олег Билык рассказал, что он для себя взял за период карьере в одесской команде.

- Было чему поучиться у тренера вратарей "Черноморца" Андрея Глущенко, который по своей программе тренировал, хотя я так же работал с Богданом Шустом в "Ингульце" и Андреем Ковтуном в "Александрии".

Я покинул Одессу, приобретя психологическую устойчивость, ведь довольно сложно работать под руководством Григорчука. Роман Иосифович - требовательный человек, который не упускает мелочей. Может "нашвырять" за любую ошибку на теориях. Я впервые в своей карьере столкнулся с таким тренером.

- Ты был свидетелем, как Григорчук делал из партнеров по команде универсальных солдат?

- Григорчук очень ценит универсалов. Он всегда говорил, что центрфорвард должен играть хорошо и центрального защитника. Можно свежий пример Макса Брагару привести, когда его отправляли в защиту, - рассказал Билык.