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Верес объявил об уходе защитника
30-летний игрок покинул ровенский клуб
Фото: НК Верес
30-летний правый защитник Денис Балан покидает "Верес", сообщает официальный сайт ровенчан.
Срок действия трудового соглашения между футболистом и клубом завершается в июне. После этого игрок получит статус свободного агента.
Балан присоединился к "красно-черным" в декабре 2022 года. За этих полтора года он провел 31 матч и забил 3 гола. В минувшем сезоне Денис выходил на поле в 19 поединках и отметился 1 голом.
"Народный клуб "Верес" благодарит Дениса Балану за сотрудничество и желает успехов в новых начинаниях!", - говорится в сообщении клуба.
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