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Верес объявил об уходе защитника

Премьер-лига

30-летний игрок покинул ровенский клуб

Верес объявил об уходе защитника

Фото: НК Верес

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30-летний правый защитник Денис Балан покидает "Верес", сообщает официальный сайт ровенчан.

Срок действия трудового соглашения между футболистом и клубом завершается в июне. После этого игрок получит статус свободного агента.

Балан присоединился к "красно-черным" в декабре 2022 года. За этих полтора года он провел 31 матч и забил 3 гола. В минувшем сезоне Денис выходил на поле в 19 поединках и отметился 1 голом.

"Народный клуб "Верес" благодарит Дениса Балану за сотрудничество и желает успехов в новых начинаниях!", - говорится в сообщении клуба.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
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