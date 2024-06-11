Андрей Тлумак: Маркевич остается главным тренером Карпат

Исполнительный директор "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал информацию, что Мирон Маркевич может покинуть команду.

- Действительно ли "Карпаты" решили продолжить сотрудничество с Мироном Маркевичем?

– А почему должны были не продолжить? Человек вывел команду в Премьер-лигу. Конечно, продолжаем.

- Была информация в печати, что может прийти…

- …Ну была информация, вы же видите, сколько такой информации лишней и ложной. Кто-то где-то услышал, а потом пишут.

Мирон Богданович остается главным тренером "Карпат". Все. Он работает, планирует сборы, спарринги. Можете к нему обращаться – он вам расскажет все детали по подготовке команды к сезону в Премьер-лиге.

– Как руководство оценивает работу Мирона Богдановича по итогам прошлого сезона?

– Это провокационный вопрос. Мирон Богданович вывел команду в Премьер-лигу, работает дальше в клубе.

– Правда ли, что в "Карпаты" переходит работать Андрей Русол?

– Когда будет официально, тогда сможем комментировать. На сегодняшний день Андрея Русола нет [в клубе]. На сегодняшний день.

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- СМИ писали о масштабной перестройке "Карпат" этим летом и что команду покинет почти половина команды.

- Перестройка и игроки – для этого у нас есть Мирон Богданович, он руководит этими процессами. Это вопрос к нему. Я не могу ответить, потому что до конца сам не понимаю, а Мирон Богданович сейчас в отпуске. Он, конечно, и в отпуске работает. Но это его приход, – сказал Тлумак.