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Экс-голкипер Черноморца: Задержки по зарплате в клубе начались с весны

Премьер-лига

"Постоянно откладывают на следующую неделю"

Экс-голкипер Черноморца: Задержки по зарплате в клубе начались с весны

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Бывший вратарь "Черноморца" Олег Билык рассказал о задолженности одесского клуба перед ним.

- "Черноморец" что-то тебе задолжал?

- Зарплата выплачивалась, бонусы тоже были. Когда весной начали проигрывать, начались небольшие задержки. На данный момент, мне должны за апрель-май. Постоянно откладывают на следующую неделю.

Мы уходили в отпуск, нам говорили, что в понедельник будет зарплата. Прошла неделя - денег мы так и не увидели до сих пор, - сказал Билык.

Ранее Билык раскрыл причину своего ухода из "Черноморца".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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