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Экс-голкипер Черноморца: Задержки по зарплате в клубе начались с весны
"Постоянно откладывают на следующую неделю"
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Бывший вратарь "Черноморца" Олег Билык рассказал о задолженности одесского клуба перед ним.
- "Черноморец" что-то тебе задолжал?
- Зарплата выплачивалась, бонусы тоже были. Когда весной начали проигрывать, начались небольшие задержки. На данный момент, мне должны за апрель-май. Постоянно откладывают на следующую неделю.
Мы уходили в отпуск, нам говорили, что в понедельник будет зарплата. Прошла неделя - денег мы так и не увидели до сих пор, - сказал Билык.
Ранее Билык раскрыл причину своего ухода из "Черноморца".
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