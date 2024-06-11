Экс-голкипер Черноморца: Задержки по зарплате в клубе начались с весны

Бывший вратарь "Черноморца" Олег Билык рассказал о задолженности одесского клуба перед ним.

- "Черноморец" что-то тебе задолжал?

- Зарплата выплачивалась, бонусы тоже были. Когда весной начали проигрывать, начались небольшие задержки. На данный момент, мне должны за апрель-май. Постоянно откладывают на следующую неделю.

Мы уходили в отпуск, нам говорили, что в понедельник будет зарплата. Прошла неделя - денег мы так и не увидели до сих пор, - сказал Билык.

Ранее Билык раскрыл причину своего ухода из "Черноморца".