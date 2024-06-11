Герреро — не единственная опция для Динамо. Клуб рассматривает и другие варианты

Нападающий "Зари" Эдуардо Герреро не единственный вариант для "Динамо", которое продолжает поиски усиления для линии атаки. Об этом сообщает Sport Arena.

У киевского клуба есть и другие опции по форвардам, их "бело-синие" сейчас рассматривают.

При этом, киевский клуб продолжает вести переговоры с "Зарей" и предложило несколько вариантов сделки по Герреро. Президенту луганчан Евгению Геллеру больше нравится опция полной оплаты трансфера, чем вариант деньги + обмен игроками.

В сезоне-2023/24 панамец Герреро провел 33 матча за "Зарю" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.