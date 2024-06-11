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Сан-Паулу отказал Шахтеру в трансфере 17-летнего вингера
Горняки пытались подписать юного бразильца
Фото: Rubens Chiri/saopaulofc
"Шахтер" проявлял интерес к правому вингеру "Сан-Паулу" Энрике Кармо, сообщает Globo Esporte.
По информации источника, дончане хотели договориться о трансфере талантливого игрока после Копиньи, однако руководства бразильского клуба отказалось продавать Кармо. Детали не разглашаются.
Контракт 17-летнего Кармо с "Сан-Паулу" рассчитан до конца 2025 года. Бразильцы считают, что сначала надо задействовать футболиста в первой команде, чтобы увидеть его потенциал на взрослом уровне и реальную стоимость на рынке.
На его счету 3 матча и 1 гол за сборную Бразилии U-16.
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