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Сан-Паулу отказал Шахтеру в трансфере 17-летнего вингера

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Сан-Паулу отказал Шахтеру в трансфере 17-летнего вингера

Фото: Rubens Chiri/saopaulofc

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"Шахтер" проявлял интерес к правому вингеру "Сан-Паулу" Энрике Кармо, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, дончане хотели договориться о трансфере талантливого игрока после Копиньи, однако руководства бразильского клуба отказалось продавать Кармо. Детали не разглашаются.

Контракт 17-летнего Кармо с "Сан-Паулу" рассчитан до конца 2025 года. Бразильцы считают, что сначала надо задействовать футболиста в первой команде, чтобы увидеть его потенциал на взрослом уровне и реальную стоимость на рынке.

На его счету 3 матча и 1 гол за сборную Бразилии U-16.

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Источник:
Globo Esporte
Опубликовал: Алина Ерофеева
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