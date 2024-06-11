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Директор Карпат: Придут игроки и тогда будем понимать, какие задачи можем ставить

Премьер-лига

С клубной инфраструктурой никаких проблем

Директор Карпат: Придут игроки и тогда будем понимать, какие задачи можем ставить

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Андрей Тлумак прокомментировал, какие задачи руководство будет ставить перед командой в новом сезоне в УПЛ, высказался об инфраструктуре клуба и дерби с "Рухом".

– Какие задачи руководство будет ставить перед командой в новом сезоне в УПЛ?

– Будет встреча перед самым сезоном, тогда и озвучим. Сейчас еще не готовы. Посмотрим, какие придут игроки, и тогда уже будем окончательно понимать, какие задачи можем ставить.

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– Инфраструктурно "Карпаты" готовы к УПЛ? Какова ситуация с развитием клубных объектов?

– База уже год функционирует, она в идеальном состоянии. Стадион "Украина" соответствует уровню игры в Премьер-лиге. Сейчас мы планируем строительство детских полей. В плане развития у нас все идет по плану, никаких проблем.

– Не могу не спросить о соперничестве с "Рухом", с которым "Карпаты" теперь в одном дивизионе. Принципиальным ли для клуба будет это противостояние?

- Любой матч команд из одного города принципиален. Это дерби. Но выиграть больше всего — такого не будет. Хотя как мы, так и "Рух", хотим победить и быть на коне, - сказал Тлумак.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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