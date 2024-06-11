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Опытный защитник Кривбасса останется в структуре клуба

Премьер-лига

Недавно он завершил карьеру футболиста

Опытный защитник Кривбасса останется в структуре клуба

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал о ситуации с контрактами футболистов команды и будущем Вячеслава Рябова, который недавно завершил карьеру.

– Артем, что-то можете сказать о возможных кадровых изменениях в команде?

– У всех футболистов контракты до 30 июня, поэтому сейчас что-то говорить об этом пока нет смысла.

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– Недавно завершил карьеру защитник "Кривбасса" Вячеслав Рябов. Ему предлагали остаться в клубе?

– Он остается в клубе. Уже скоро выйдем с официальной информацией, какую должность получит Вячеслав Рябов. Сейчас идут некоторые переговоры, но то, что он будет работать в "Кривбассе" – это 100%, - отметил Гагарин.

Ранее Гагарин прокомментировал информацию о том, что криворожская команда будет играть матчи еврокубков в Кишиневе.

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Кривбасс (Кривой Рог) Вячеслав Рябов Артем Гагарин
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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