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Черноморец хочет подписать вратаря Шахтера

Премьер-лига

Источник раскрыл подробности

Черноморец хочет подписать вратаря Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Черноморец" хочет закрыть позицию основного вратаря, пригласив кипера "Шахтера" Артура Рудько. Об этом сообщает ТаТоТаке.

После появления в донецком клубе Кирилла Фесюна, который вскоре должен перейти из "Колоса", 32-летнему голкиперу будет сложнее получить игровую практику в команде Марино Пушича.

По данным источника, сейчас стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

Напомним, Рудько - воспитанник "Динамо" и провел за первую команду киевлян 29 поединков. Ранее он также выступал за "Говерлу", кипрский "Пафос", "Металлист" и польский "Лех".

Артур присоединился к "Шахтеру" в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл 1 матч за горняков и не пропустил ни одного гола. Его контракт с дончанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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