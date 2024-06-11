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Черноморец хочет подписать вратаря Шахтера
Источник раскрыл подробности
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Черноморец" хочет закрыть позицию основного вратаря, пригласив кипера "Шахтера" Артура Рудько. Об этом сообщает ТаТоТаке.
После появления в донецком клубе Кирилла Фесюна, который вскоре должен перейти из "Колоса", 32-летнему голкиперу будет сложнее получить игровую практику в команде Марино Пушича.
По данным источника, сейчас стороны находятся на завершающей стадии переговоров.
Напомним, Рудько - воспитанник "Динамо" и провел за первую команду киевлян 29 поединков. Ранее он также выступал за "Говерлу", кипрский "Пафос", "Металлист" и польский "Лех".
Артур присоединился к "Шахтеру" в сентябре 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл 1 матч за горняков и не пропустил ни одного гола. Его контракт с дончанами рассчитан до 30 июня 2025 года.
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