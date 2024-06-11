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Испанец, который работал в Шахтере. ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера
Черкасскую команду возглавил Андрес Карраско
fc-lnz.com
Черкасский ЛНЗ определился с новым главным тренером.
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Как сообщает пресс-служба клуба, главным тренером команды стад испанец Андрес Карраско.
Условия контракта клуб не называет. ТаТоТаке информирует, что соглашение подписано на два года.
На юношеском уровне 46-летний испанец на протяжении 12 лет тренировал команды академии "Барселоны" и возглавлял методологический департамент Ла Масии.
Как главный тренер начал карьеру с "Шахтером" U-19, после чего возглавлял сборную Кувейта и "Динамо" Тбилиси.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
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