  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Испанец, который работал в Шахтере. ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанец, который работал в Шахтере. ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера

Премьер-лига
Обновлено

Черкасскую команду возглавил Андрес Карраско

Испанец, который работал в Шахтере. ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера

fc-lnz.com

Новина українською

Черкасский ЛНЗ определился с новым главным тренером.

Читайте такжеОфициально: Олег Дулуб покинул ЛНЗ

Как сообщает пресс-служба клуба, главным тренером команды стад испанец Андрес Карраско.

Условия контракта клуб не называет. ТаТоТаке информирует, что соглашение подписано на два года.

На юношеском уровне 46-летний испанец на протяжении 12 лет тренировал команды академии "Барселоны" и возглавлял методологический департамент Ла Масии.

Как главный тренер начал карьеру с "Шахтером" U-19, после чего возглавлял сборную Кувейта и "Динамо" Тбилиси.

По теме
yellow-arrow
Черноморец хочет подписать вратаря Шахтера
yellow-arrow
Опытный защитник Кривбасса останется в структуре клуба
yellow-arrow
Директор Карпат: Придут игроки и тогда будем понимать, какие задачи можем ставить
ЛНЗ (Черкассы) Андрес Карраско
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости