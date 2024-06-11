Испанец, который работал в Шахтере. ЛНЗ объявил о назначении нового главного тренера

Черкасский ЛНЗ определился с новым главным тренером.

Читайте также Официально: Олег Дулуб покинул ЛНЗ

Как сообщает пресс-служба клуба, главным тренером команды стад испанец Андрес Карраско.

Условия контракта клуб не называет. ТаТоТаке информирует, что соглашение подписано на два года.

На юношеском уровне 46-летний испанец на протяжении 12 лет тренировал команды академии "Барселоны" и возглавлял методологический департамент Ла Масии.

Как главный тренер начал карьеру с "Шахтером" U-19, после чего возглавлял сборную Кувейта и "Динамо" Тбилиси.