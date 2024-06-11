Причины вне футбольного поля. Белик рассказал, почему Шахтер U-19 проиграл чемпионство Динамо

Главный тренер юношеской команды "Шахтера" U-19 Алексей Белик подвел итоги прошедшего сезона, по итогам которого "горняки" заняли второе место в чемпионате, уступив чемпионство "Динамо".

Читайте также СМИ: Белик проявлял агрессию к тренерам соперников и в матче с Черноморцем

"Неоднозначный сезон. С одной стороны, мы завершили чемпионат на второй строчке турнирной таблицы, хотя хотели бы в статусе лидера, потому что "Шахтер" всегда должно быть на первых местах. С другой стороны, считаю, что причина этого кроется не в уровне нашей игры, а в том, что происходило вне футбольного поля. Об этом уже много было сказано в течение сезона, но я просто хочу напомнить эти моменты. Соперники "Динамо" переносили свои домашние матчи в Киев, и получалось так, что "Динамо" гостевые поединки проводило на собственном поле. Это уже есть и нарушение регламента, и просто непорядочный ход с точки зрения честной конкурентной борьбы. К тому же киевляне переносили матчи, которые должны были играть на полях с искусственным покрытием, на натуральные газоны, что давало им преимущество. В то время как "Шахтер" вынужден был играть на синтетике гостевые встречи, даже с учетом того, что у нашей команды был более напряженный график и более сложные условия, ведь параллельно представляла страну в Юношеской лиге УЕФА. Конечно, это не оправдание, но эти факторы все же становились дополнительными сложностями для нашей команды и оказали определенное влияние на результаты в борьбе за чемпионство.

Что касается "Шахтера", то я считаю, команда прогрессировала и демонстрировала хороший, комбинационный футбол. Мы делали то, что требовало руководство – использовали атакующий стиль игры, который бы понравился болельщикам. Даже если вспомнить провальные поединки с "Ворсклой" U-19 и "Оболонью" U-19, то в этих матчах у нас было много голевых случаев, которые не реализовали. Но это, наверное, особенности юношеского футбола, в котором отсутствует должная стабильность, с чем и у нас были проблемы. Если проанализировать то, сколько исполнителей в течение сезона играли на разных позициях, то можно сделать вывод, что чувствовалось отсутствие стабильности состава по разным причинам, когда, например, игроки травмировались, отбывали дисквалификации, отъездили в первую команду и вызывались в расположение сборных. При этом считаю, что с задачей демонстрировать хорошую игру, таким образом совершенствуя свои навыки, мы справились, но причины вне футбольного поля поспособствовали тому, что по итогам сезона мы заняли второе место", - рассказал Белик.