Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поворознюк: Президент Миная уже отправил Любеновича, мы договорились, а тут он приходит назад
Судя по всему, Любеновича в Ингульце не будет
Фото: ФК Ингулец
Президент "
– В кулуарах ходят разговоры, что у "Ингульца" уже есть новый главный тренер. Это правда?
– А кто?
– Пишут и о Кучуке, и о Лавриненко, и о Дулубе.
– Ну, это не они.
– А Задорожный?
– Тоже не он. Я еще подержу интригу. Пока эти тренеры на контрактах с другими клубами решают вопросы. Я не могу больше поведать.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Переговоры ведем, но скажу уже, когда будет подписан контракт. Такого, как с Любеновичем, больше не будет.
– А что с Любеновичем не получилось, что вы объявили о его назначении, а он опроверг?
– Ой б###ь. Когда расскажу, то вся Украина о####т. Пока рассказывать не хочу. Ну это цирк. Я в футболе с таким столкнулся в первый раз, до сих пор не могу все это переварить.
– А с президентом "Миная" Валерием Пересоляком говорили по этому поводу?
– А что я ему буду высказывать? Он свои обязательства выполнил, отпустил его без проблем.
У меня хорошая история на эту тему. Знал я одного бригадира. Прихожу как-то к нему в гости, а его жены нет, говорю: "А где жена?". Он отвечает: "Вот пошла корову доить и осталась у одного фермера ночевать". Я спрашиваю: "И часто такое бывает?". – "Да пару раз в год".
Такая же х###я и с Любеновичем. Валера уже его отправил, мы договорились, а тут он приходит назад.
Популярное сейчас
- Молдова – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Не Франция и не Англия. Гвардиола назвал двух главных фаворитов Евро-2024
- Поворознюк – об увеличении бюджета Металлиста 1925: Понты для приезжих, чтобы показать, что у тебя денег много
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Комментарии 1