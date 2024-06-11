Поворознюк: Президент Миная уже отправил Любеновича, мы договорились, а тут он приходит назад

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк рассказал о том, кто будет новым главным тренером команды после ухода Владислава Лупашко.

– В кулуарах ходят разговоры, что у "Ингульца" уже есть новый главный тренер. Это правда?

– А кто?

– Пишут и о Кучуке, и о Лавриненко, и о Дулубе.

– Ну, это не они.

– А Задорожный?

– Тоже не он. Я еще подержу интригу. Пока эти тренеры на контрактах с другими клубами решают вопросы. Я не могу больше поведать.

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Переговоры ведем, но скажу уже, когда будет подписан контракт. Такого, как с Любеновичем, больше не будет.

– А что с Любеновичем не получилось, что вы объявили о его назначении, а он опроверг?

– Ой б###ь. Когда расскажу, то вся Украина о####т. Пока рассказывать не хочу. Ну это цирк. Я в футболе с таким столкнулся в первый раз, до сих пор не могу все это переварить.

– А с президентом "Миная" Валерием Пересоляком говорили по этому поводу?

– А что я ему буду высказывать? Он свои обязательства выполнил, отпустил его без проблем.

У меня хорошая история на эту тему. Знал я одного бригадира. Прихожу как-то к нему в гости, а его жены нет, говорю: "А где жена?". Он отвечает: "Вот пошла корову доить и осталась у одного фермера ночевать". Я спрашиваю: "И часто такое бывает?". – "Да пару раз в год".

Такая же х###я и с Любеновичем. Валера уже его отправил, мы договорились, а тут он приходит назад.