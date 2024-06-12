Футболистом Динамо U19 интересуются итальянские и испанские клубы

"Жирона" Б, молодежные команды "Фиорентины" и "Болоньи", а также "Аталанта" U23 следят за 17-летним игроком киевлян Кириллом Пашко.

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Полузащитник начал выступать в украинской Лиге U19 еще в сезоне 2022/23. Тогда он выступал в составе юношеской "Зари" на правах аренды, а прошлым летом вернулся в "Динамо".

Кирилл – уроженец Харькова и воспитанник "Металлиста". В структуру "Динамо" попал в кампании 2018/19. В первенстве Украины U15 2021/22 вместе со сверстниками завоевал золотые награды. В 2022 году ему уже предлагали перейти в "Барселону", "Жирону" или "Валенсию", а Игорь Суркис назвал его более талантливым, чем в этом возрасте был Цыганков.