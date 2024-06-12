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Источник назвал тренера, который возглавит Ингулец
Не Любенович
Фото - Олександр Приходько
Новым главным тренером "Ингульца" в ближайшее время может стать Василий Кобин. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
В своем время Кобин работал в "Минае" (2019 -2021 годы). Также он занимал должность спортивного директора в "Металлисте". Нынешнее место работы Кобина - эксперт на УПЛ ТВ.
Напомним, изначально "Ингулец" объявил о назначении Желько Любеновича на пост главного тренера, но позже выяснилось, что сделка сорвалась и сербский специалист остался в "Минае".
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