Источник назвал тренера, который возглавит Ингулец

Новым главным тренером "Ингульца" в ближайшее время может стать Василий Кобин. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

В своем время Кобин работал в "Минае" (2019 -2021 годы). Также он занимал должность спортивного директора в "Металлисте". Нынешнее место работы Кобина - эксперт на УПЛ ТВ.

Напомним, изначально "Ингулец" объявил о назначении Желько Любеновича на пост главного тренера, но позже выяснилось, что сделка сорвалась и сербский специалист остался в "Минае".