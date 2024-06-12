Маркевич прокомментировал приезд Русола в Карпаты

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич прокомментировал приезд к "львам" и встречу с президентом клуба исполнительного директора "Днепра-1" Андрея Русола.

"В качестве кого Русол приехал в "Карпаты"? Он пока что приехал знакомиться, потому что он числится в "Днепре-1". Ему еще надо уволиться оттуда. Но мы переговорили, что если он приезжает и приступает к работе генеральным директором, тогда будем сотрудничать.

Я с ним работал в "Днепре" и проблем у нас не было. Он футбольный человек и с ним легче, с дилетантами трудно. Я имею в виду многих, не хочу переходить на персоналии", - сказал Мирон Богданович в интервью YouTube-каналу BurBuzz.