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Стеценко: Возможно, войну переживем и что-то придумаем по возрождению Днепра

Премьер-лига

Юридически клуб существует

Стеценко: Возможно, войну переживем и что-то придумаем по возрождению Днепра

fc-dnipro.com.ua

Новина українською

Бывший генеральный директор ФК "Днепр" Андрей Стеценко рассказал о возможности восстановления клуба.

- Вы с Игорем Валерьевичем [Коломойским] сейчас общаетесь? По телефону или другим способом?

- Как это возможно? А вы не знаете, где он находится? Это невозможно. Отвечая коротко - нет, не общаюсь.

- Правильно понимаю, что юридически ФК "Днепр" еще существует?

- Да, ничего не изменилось за эти несколько лет. И юридическое лицо ФК "Днепр" уже никакого отношения к футболу не имеет, клуб мертв. Юридически лицо существует, как обычное украинское предприятие, правда никак не связано с футболом.

- Для чего ФК "Днепр" существует?

- На всякий случай. Возможно, войну переживем и что-то придумаем по возрождению. Но это лично мое мнение и никакой не инсайд. Если руководство клуба не ставит вопрос о полном закрытии клуба (юридического лица), то у них есть определенное видение. А вот какое именно - этого я не знаю. Не закрывают - вот мы и существуем, - пояснил Стеценко.

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Андрей Стеценко ФК Днепр
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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