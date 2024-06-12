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Бондаренко: Карраско - это европейские мысли в украинском футболе

Премьер-лига

Воспитанник черкасского клуба считает, что это хорошее подписание для "ЛНЗ"

Бондаренко: Карраско - это европейские мысли в украинском футболе

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Воспитанник черкасского футбола Артем Бондаренко поделился своими мыслями относительно приглашения в "ЛНЗ" испанца Андреса Карраско, с которым Бондаренко работал в академии "Шахтера".

- Я искренне рад за "ЛНЗ", потому что это команда из моего города. Это очень и очень хорошее подписание для команды, которая хочет развиваться. Андрес всегда требует играть в хороший футбол. Он способен принести профессионализм во всех направлениях и если можно так сказать "европейские мысли" в украинский футбол. Очень хочется, чтобы он оправдал мои слова.

- Есть информация, что в период работы в "Шахтере" U-19 Карраско был фанатом беговой работы и тренировок в тренажерке...

- Да, но он сторонник комбинационной игры. Одно другому не мешает.

- Разве современный футбол не предусматривает, что вся эта работа выполняется в рамках конкретной тренировки? Так называемая - тактическая периодизация, когда ты одновременно работаешь над физикой, техникой и тактикой?

- У каждого тренера свое видение. И никто не может сказать, что правильно, а что нет. В свое время мы много выполняли беговой работы с ним, но сейчас все больше тренеров, которые отходят от беговой работы без мяча.

Но тогда, когда он пришел в U-19, я был поражен его профессионализмом. Он добавил индивидуальные программы в зале, после того как пройдешь тесты. Делал очень качественный и детальный сбор соперников. Сейчас это кажется элементарным, но в то время он первый показал нам этот настоящий европейский профессионализм.

Карраско - человек, который реально может показать - как все это работает, - рассказал Бондаренко.

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Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы) Андрес Карраско Артем Бондаренко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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