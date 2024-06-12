Долг Черноморца перед игроками составляет три месяца плюс премиальные

Долг " Черноморца " перед игроками команды составляет три месяца.

По данным Sport.ua, клуб не рассчитался с игроками не только за апрель и май текущего года, но и до сих пор не выплатил зарплату за июнь 2023 года.

Кроме того, "Черноморец" задолжал игрокам еще и некоторые премиальные за первую часть минувшего сезона.

Источник предполагает, что именно финансовые проблемы могут стать одним из главных барьеров в желании потенциальных новичков перейти в одесский клуб.

Напомним, что голкипер Олег Билык, который недавно перешел в "Верес", заявил в СМИ, что до сих пор не получил за апрель-май предусмотренных контрактом денег.