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Долг Черноморца перед игроками составляет три месяца плюс премиальные

Премьер-лига

В Одессе проблемы с финансами

Долг Черноморца перед игроками составляет три месяца плюс премиальные

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Долг "Черноморца" перед игроками команды составляет три месяца.

По данным Sport.ua, клуб не рассчитался с игроками не только за апрель и май текущего года, но и до сих пор не выплатил зарплату за июнь 2023 года.

Кроме того, "Черноморец" задолжал игрокам еще и некоторые премиальные за первую часть минувшего сезона.

Источник предполагает, что именно финансовые проблемы могут стать одним из главных барьеров в желании потенциальных новичков перейти в одесский клуб.

Напомним, что голкипер Олег Билык, который недавно перешел в "Верес", заявил в СМИ, что до сих пор не получил за апрель-май предусмотренных контрактом денег.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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