Динамо улучшило свое предложение по Герреро до 2,5-3,5 млн евро, - источник

" Динамо " продолжает работать над трансфером форварда "Зари" Эдуардо Герреро.

По данным ТГ-канала ДИНАМІВЕЦЬ, киевский клуб сделал луганчанам еще одно предложение по игроку с улучшенными условиями, которое составляет 2,5-3,5 млн евро.

Однако при этом "Динамо" хочет разбить оплату на два сезона.

Кроме денег киевский клуб предложил президенту "Зари" Геллеру выбрать игрока "Динамо" для обмена.

В сезоне-2023/24 панамец Герреро провел 33 матча за "Зарю" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.