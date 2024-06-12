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Динамо улучшило свое предложение по Герреро до 2,5-3,5 млн евро, - источник

Премьер-лига
Обновлено

Но выплаты не все сразу

Динамо улучшило свое предложение по Герреро до 2,5-3,5 млн евро, - источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" продолжает работать над трансфером форварда "Зари" Эдуардо Герреро.

По данным ТГ-канала ДИНАМІВЕЦЬ, киевский клуб сделал луганчанам еще одно предложение по игроку с улучшенными условиями, которое составляет 2,5-3,5 млн евро.

Однако при этом "Динамо" хочет разбить оплату на два сезона.

Кроме денег киевский клуб предложил президенту "Зари" Геллеру выбрать игрока "Динамо" для обмена.

В сезоне-2023/24 панамец Герреро провел 33 матча за "Зарю" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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Источник:
ТГ-канал ДИНАМІВЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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MaximSK (Киев)
12.06.2024 в 20:17
Можно взять для конкуренции Ванату, если он потянет может и в ЛЧ сыграет
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Комментарии 3
MaximSK (Киев)
12.06.2024 в 20:17
Можно взять для конкуренции Ванату, если он потянет может и в ЛЧ сыграет
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1
0
жека-киев (биг виладж)
12.06.2024 в 19:52
Геть дурні!? Нашо він їм? ше і за такі гроші
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
12.06.2024 в 20:03
ти бачив, що він з обороною шахтьора робив.... дастішь-фантастішь...
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