Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо улучшило свое предложение по Герреро до 2,5-3,5 млн евро, - источник
Но выплаты не все сразу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"
По данным ТГ-канала ДИНАМІВЕЦЬ, киевский клуб сделал луганчанам еще одно предложение по игроку с улучшенными условиями, которое составляет 2,5-3,5 млн евро.
Однако при этом "Динамо" хочет разбить оплату на два сезона.
Кроме денег киевский клуб предложил президенту "Зари" Геллеру выбрать игрока "Динамо" для обмена.
В сезоне-2023/24 панамец Герреро провел 33 матча за "Зарю" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.
Популярное сейчас
- "У него столько опыта за плечами". Маркевич назвал игрока, который заменит травмированного Миколенко
- Роналду установил новый мировой рекорд. Португалец обошёл легендарного вратаря-бомбардира
- Миколенко рассказал о своей травме
- Поворознюк: Президент Миная уже отправил Любеновича, мы договорились, а тут он приходит назад
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
Комментарии 3