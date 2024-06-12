Премьер-лига
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У ЛНЗ перестановки в руководстве. Назначен новый гендиретор клуба
Новым генеральным директора стал Андрей Колесник
instagram.com/fclnz
Новым генеральным директора стал Андрей Колесник, который ранее занимал должность технического директора.
В свою очередь, на место техдиректора был назначен Александр Чабан.
Напомним, что ЛНЗ также недавно сменил главного тренера,
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