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У ЛНЗ перестановки в руководстве. Назначен новый гендиретор клуба

Премьер-лига
Обновлено

Новым генеральным директора стал Андрей Колесник

У ЛНЗ перестановки в руководстве. Назначен новый гендиретор клуба

instagram.com/fclnz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

ЛНЗ объявил о перестановках в менеджменте клуба.

Новым генеральным директора стал Андрей Колесник, который ранее занимал должность технического директора.

В свою очередь, на место техдиректора был назначен Александр Чабан.

Напомним, что ЛНЗ также недавно сменил главного тренера, которым стал Андрес Карраско, он заменил на данном посту Олега Дулуба.

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