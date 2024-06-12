Черноморец объявил о подписании опытных защитника и вратаря

" Черноморец " объявил о подписании контрактов с двумя игроками.

Новичками одесского клуба стали 33-летний защитник Богдан Бутко и 32-летний голкипер Артур Рудько

Отмечается, что новички присоединились к команде 25 мая.

Позже клуб обещает дать более подробную информацию по контрактам игроков.

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Напомним, что Бутко с сентября 2022 года выступал за "Зарю" и покинул ее по окончанию сезона на правах свободного агента. Всего в футболке луганчан он отыграл 39 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Рудько прошлый сезон провел в "Шахтере" - он сыграл 1 матч за "горняков" и не пропустил ни одного гола.