Вацко: Дулуб хотел повышения зарплаты в ЛНЗ в 4 раза

Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему Олег Дулуб покинул пост главного тренера ЛНЗ .

"У Олега Дулуба закончился контракт с ЛНЗ. Насколько мне известно, при подписании соглашения в прошлом году стороны договаривались о возможности продления на год и о финансовых условиях при этой пролонгации.

Но сейчас руководство ЛНЗ было очень удивлено, когда Дулуб забыл о договоренностях и потребовал повышения зарплаты в 4 раза. Клуб пойти на такое не согласился, поэтому, как говорится, разошлись как в море корабли", – сказал Вацко.