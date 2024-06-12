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Вацко: Дулуб хотел повышения зарплаты в ЛНЗ в 4 раза

Премьер-лига
Обновлено

Инсайдерская информация от Виктора Вацко

Вацко: Дулуб хотел повышения зарплаты в ЛНЗ в 4 раза

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему Олег Дулуб покинул пост главного тренера ЛНЗ.

"У Олега Дулуба закончился контракт с ЛНЗ. Насколько мне известно, при подписании соглашения в прошлом году стороны договаривались о возможности продления на год и о финансовых условиях при этой пролонгации.

Но сейчас руководство ЛНЗ было очень удивлено, когда Дулуб забыл о договоренностях и потребовал повышения зарплаты в 4 раза. Клуб пойти на такое не согласился, поэтому, как говорится, разошлись как в море корабли", – сказал Вацко.

Напомним, что после ухода Дулуба главным тренером команды был назначен Андрес Карраско.

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Виктор Вацко Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
13.06.2024 в 00:03
Брехун вацко... В ЛНЗ говорять інше - типу не задовольнила гра команди, не було атакуючого футболу та не всі 24 футболіста прогресували... Це так оцінив результати команди новий президент-ухилянт 27-ний молокосос... А те, що Дулуб прйняв НОВАЧКА УПЛ після 4-х поразок після 5 турів і закінчив чемпіонат на 7 місці -- то то хє...рня....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
13.06.2024 в 00:03
Брехун вацко... В ЛНЗ говорять інше - типу не задовольнила гра команди, не було атакуючого футболу та не всі 24 футболіста прогресували... Це так оцінив результати команди новий президент-ухилянт 27-ний молокосос... А те, що Дулуб прйняв НОВАЧКА УПЛ після 4-х поразок після 5 турів і закінчив чемпіонат на 7 місці -- то то хє...рня....
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