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Вацко: Дулуб хотел повышения зарплаты в ЛНЗ в 4 раза
Инсайдерская информация от Виктора Вацко
instagram.com/v.vatsko
Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему Олег Дулуб покинул пост главного тренера
"У Олега Дулуба закончился контракт с ЛНЗ. Насколько мне известно, при подписании соглашения в прошлом году стороны договаривались о возможности продления на год и о финансовых условиях при этой пролонгации.
Но сейчас руководство ЛНЗ было очень удивлено, когда Дулуб забыл о договоренностях и потребовал повышения зарплаты в 4 раза. Клуб пойти на такое не согласился, поэтому, как говорится, разошлись как в море корабли", – сказал Вацко.
Напомним, что после ухода Дулуба главным тренером команды
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