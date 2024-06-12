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Президент Полесья принял решение о том, что Шищенко нужно убирать, после поражения от Ворсклы в Кубке
Интересно, что после того поражения результаты команды улучшились
Комментатор и журналист Максим Гиленко рассказал, когда президент "
"Я был на презентации нового главного тренера "Полесья" Имада Ашура, и спросил у президента клуба Буткевича, когда он принял решение, что Сергея Шищенко нужно убирать.
И Буткевич ответил, что такое решение было принято после поражения в Кубке Украины от "Ворсклы" (0:1).
Это было начало апреля. И интересно, что после того матча у команды пришел результат. Интересно, не поспешило ли тогда руководство клуба с этим решением, - сказал Гиленко.
Напомним, что Шищенко все-таки вывел "Полесье" в зону еврокубков, а уже после завершения чемпионата команду принял Имад Ашур. Шищенко, в свою очередь, остается работать в структуре житомирского клуба.
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