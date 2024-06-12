Президент Полесья принял решение о том, что Шищенко нужно убирать, после поражения от Ворсклы в Кубке

Комментатор и журналист Максим Гиленко рассказал, когда президент " Полесья " Геннадий Буткевич принял решение о том, что главный тренер команды Сергей Шищенко больше не будет работать с командой.

"Я был на презентации нового главного тренера "Полесья" Имада Ашура, и спросил у президента клуба Буткевича, когда он принял решение, что Сергея Шищенко нужно убирать.

И Буткевич ответил, что такое решение было принято после поражения в Кубке Украины от "Ворсклы" (0:1).

Это было начало апреля. И интересно, что после того матча у команды пришел результат. Интересно, не поспешило ли тогда руководство клуба с этим решением, - сказал Гиленко.