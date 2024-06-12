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8 спаррингов. Карпаты огласили план летней подготовки к сезону
Команда выходит из отпуска 24 июня
Фото: ФК Карпати
"Карпаты" огласили план подготовки к новому сезону.
Команда выходит из отпуска 24 июня. Сначала игроки пройдут медосмотр, после чего карпатовцы будут проводить тренировки, а с 3 июля у "зелено-белых" запланированы контрольные поединки.
Расписание товарищеских матчей:
- 3.07. "Карпаты" - "Минай"
- 5.07. "Карпаты" - "Металлист 1925"
- 8.07. "Карпаты" - "Прикарпатье"
- 10.07. "Карпаты" - "Агробизнес"
- 14.07. "Карпаты" - "Буковина"
- 17.07. "Карпаты" - "Нива" (Тернополь)
- 21.07. "Карпаты" - "Куликов"
- 27.07. "Карпаты" - "Скала 1911"
Матчи будут проходить во Львове на стадионе "Украина" и на клубной базе в Бартате.
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Источник:Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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