8 спаррингов. Карпаты огласили план летней подготовки к сезону

"Карпаты" огласили план подготовки к новому сезону.

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Команда выходит из отпуска 24 июня. Сначала игроки пройдут медосмотр, после чего карпатовцы будут проводить тренировки, а с 3 июля у "зелено-белых" запланированы контрольные поединки.

Расписание товарищеских матчей:

3.07. "Карпаты" - "Минай"

5.07. "Карпаты" - "Металлист 1925"

8.07. "Карпаты" - "Прикарпатье"

10.07. "Карпаты" - "Агробизнес"

14.07. "Карпаты" - "Буковина"

17.07. "Карпаты" - "Нива" (Тернополь)

21.07. "Карпаты" - "Куликов"

27.07. "Карпаты" - "Скала 1911"

Матчи будут проходить во Львове на стадионе "Украина" и на клубной базе в Бартате.