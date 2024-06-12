  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. 8 спаррингов. Карпаты огласили план летней подготовки к сезону
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

8 спаррингов. Карпаты огласили план летней подготовки к сезону

Премьер-лига
Обновлено

Команда выходит из отпуска 24 июня

8 спаррингов. Карпаты огласили план летней подготовки к сезону

Фото: ФК Карпати

Новина українською

"Карпаты" огласили план подготовки к новому сезону.

Читайте такжеИзвестна сумма, которую получит Маркевич в случае увольнения из Карпат

Команда выходит из отпуска 24 июня. Сначала игроки пройдут медосмотр, после чего карпатовцы будут проводить тренировки, а с 3 июля у "зелено-белых" запланированы контрольные поединки.

Расписание товарищеских матчей:

  • 3.07. "Карпаты" - "Минай"
  • 5.07. "Карпаты" - "Металлист 1925"
  • 8.07. "Карпаты" - "Прикарпатье"
  • 10.07. "Карпаты" - "Агробизнес"
  • 14.07. "Карпаты" - "Буковина"
  • 17.07. "Карпаты" - "Нива" (Тернополь)
  • 21.07. "Карпаты" - "Куликов"
  • 27.07. "Карпаты" - "Скала 1911"

Матчи будут проходить во Львове на стадионе "Украина" и на клубной базе в Бартате.

По теме
yellow-arrow
Президент Полесья принял решение о том, что Шищенко нужно убирать, после поражения от Ворсклы в Кубке
yellow-arrow
УПЛ – на 9-м месте по количеству представленных игроков на Евро-2024. Ниже Чемпионшипа, но немного выше чемпионата Саудовской Аравии
yellow-arrow
Черноморец объявил о подписании опытных защитника и вратаря
Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости