Кривбасс готов продать Дибанго и уже нашел ему замену в Шахтере

" Кривбасс " готов продать этим летом защитника Ивана Дибанго, сообщает комментатор Виктор Вацко.

В клубе понимают, что из-за интереса со стороны других клубов, удержать Ивана будет сложно, и поэтому "Кривбасс" готов отпустить игрока, если получит хорошее в финансовом плане предложение.

Также криворожцы уже нашли замену Дибанго в виде игрока олимпийской сборной Украины Александра Драмбаева, права на которого принадлежат "Шахтеру", и который минувший сезон провел в аренде в хорватском "Осиеке".

По данным источника, Драмбаев очень близок к переходу в "Кривбасс".

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Напомним, что 23-летний Драмбаев в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Осиек".