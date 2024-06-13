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Кривбасс готов продать Дибанго и уже нашел ему замену в Шахтере
Ивана может заменить Александр Драмбаев
Фото: fckryvbas.com
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В клубе понимают, что из-за интереса со стороны других клубов, удержать Ивана будет сложно, и поэтому "Кривбасс" готов отпустить игрока, если получит хорошее в финансовом плане предложение.
Также криворожцы уже нашли замену Дибанго в виде игрока олимпийской сборной Украины Александра Драмбаева, права на которого принадлежат "Шахтеру", и который минувший сезон провел в аренде в хорватском "Осиеке".
По данным источника, Драмбаев очень близок к переходу в "Кривбасс".
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Напомним, что 23-летний Драмбаев в прошлом сезоне провел 20 матчей за "Осиек".
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