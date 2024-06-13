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Журналист: Шесть игроков Черноморца имеют претензии к клубу из-за задолженностей по зарплате
Задолженность в три месяца
Фото: ФК Чорноморець
Украинский журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что в "
"По моей информации, шесть игроков – три легионера и три украинца имеют определенные претензии к "Черноморцу" по поводу задолженностей за предыдущий срок. В большинстве случаев это два месяца текущего года – апрель и май, а также июнь прошлого.
Что произошло в июне 2023? Руководство "Черноморца" предложило игрокам как-то распределить эту зарплату за июнь на второе полугодие и долями выплачивать эту сумму. Но сумма была выплачена где-то в размере 30–40%. У большинства этих футболистов есть претензии за примерно 2,5 месяца.
Если украинцы еще не очень пылают желанием что-то писать, жаловаться на "Черноморец", то легионеры никаких привилегий команде предоставлять не будут. Там нет ситуации "с детства за Черноморец", поэтому я прощаю всю зарплату". Это касается Луки Гучека и Зиги Бадибанги", – сказал Спиваковский.
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