Журналист: Шесть игроков Черноморца имеют претензии к клубу из-за задолженностей по зарплате

Украинский журналист и соведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал, что в " Черноморце " есть задолженность по зарплате перед своими игроками.

"По моей информации, шесть игроков – три легионера и три украинца имеют определенные претензии к "Черноморцу" по поводу задолженностей за предыдущий срок. В большинстве случаев это два месяца текущего года – апрель и май, а также июнь прошлого.

Что произошло в июне 2023? Руководство "Черноморца" предложило игрокам как-то распределить эту зарплату за июнь на второе полугодие и долями выплачивать эту сумму. Но сумма была выплачена где-то в размере 30–40%. У большинства этих футболистов есть претензии за примерно 2,5 месяца.

Если украинцы еще не очень пылают желанием что-то писать, жаловаться на "Черноморец", то легионеры никаких привилегий команде предоставлять не будут. Там нет ситуации "с детства за Черноморец", поэтому я прощаю всю зарплату". Это касается Луки Гучека и Зиги Бадибанги", – сказал Спиваковский.