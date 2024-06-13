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Чоботенко: О новом тренере Полесья узнал от жены
Команда будет знакомиться с тренером уже после отпуска
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Защитник "
"Еще ничего не было. За 3 часа до представления тренера игроки уехали с базы по отпускам.
Это была неожиданность. Я лично не знал о новом тренере – уже приехал в Киев, а мне жена говорит, мол почему ты не говоришь, что у вас новый тренер?
Я такой – в смысле? Ну и она уже скинула мне новость", - рассказал Чоботенко.
Напомним, что Имад Ашур сменил у руля житомирской команды Сергея Шищенко.
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