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Чоботенко: О новом тренере Полесья узнал от жены

Премьер-лига

Команда будет знакомиться с тренером уже после отпуска

Чоботенко: О новом тренере Полесья узнал от жены

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Защитник "Полесья" Сергей Чоботенко рассказал о том, что игрокам еще не был представлен новый тренер команды Имад Ашур.

"Еще ничего не было. За 3 часа до представления тренера игроки уехали с базы по отпускам.

Это была неожиданность. Я лично не знал о новом тренере – уже приехал в Киев, а мне жена говорит, мол почему ты не говоришь, что у вас новый тренер?

Я такой – в смысле? Ну и она уже скинула мне новость", - рассказал Чоботенко.

Напомним, что Имад Ашур сменил у руля житомирской команды Сергея Шищенко.

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Полесье (Житомир) Сергей Чоботенко Имад Ашур
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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