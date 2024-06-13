Чоботенко: О новом тренере Полесья узнал от жены

Защитник " Полесья " Сергей Чоботенко рассказал о том, что игрокам еще не был представлен новый тренер команды Имад Ашур.

"Еще ничего не было. За 3 часа до представления тренера игроки уехали с базы по отпускам.

Это была неожиданность. Я лично не знал о новом тренере – уже приехал в Киев, а мне жена говорит, мол почему ты не говоришь, что у вас новый тренер?

Я такой – в смысле? Ну и она уже скинула мне новость", - рассказал Чоботенко.