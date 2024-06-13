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Карпаты могут подписать испанца, который был в системе Вильярреала
Для удачных выступлений в УПЛ нужны легионеры
Фото - Pabloalvarez104 | X
Игорь Бурбас сообщает, что львовский клуб близок к соглашению с полузащитником Паблом Альваресом Рикардо. 27-летний полузащитник в январе 2021-го присоединился к болгарскому "Черно Море" и провел 76 встреч (15 результативных действий, 22 желтые карточки).
До 16 лет занимался в структуре хихонского "Спортинга", а с 2015 по 2018-й – находился в системе "Вильярреала". Также были попытки найти свое место в "Алавесе".
Кампанию 2022/23 провел в хорватской "Риеке", после чего вернулся в "Черно Море".
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