  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь продлила контракт с нападающим
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь продлила контракт с нападающим

Премьер-лига

Игрок подписал новое соглашение до лета 2025 года

Оболонь продлила контракт с нападающим

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" продлила контракт с нападающим Ростиславом Таранухой, сообщает клубная пресс-служба.

Новый контракт форварда рассчитан до июня 2025 года.

27-летний Тарануха выступает за "Оболонь" с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 Ростислав принял участие в 33 матчах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Таранухой интересуется "Колос".

Читайте такжеОболонь на год продлила контракт с основным полузащитником
По теме
yellow-arrow
Принс Аду. Самый веселый в Кривбассе - Рафа Бандейра. Он понимает все шутки
yellow-arrow
УПЛ назвала лучшего арбитра сезона 2023/2024
yellow-arrow
Карпаты могут подписать испанца, который был в системе Вильярреала
Оболонь (Киев) Ростислав Тарануха
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости