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Оболонь продлила контракт с нападающим
Игрок подписал новое соглашение до лета 2025 года
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" продлила контракт с нападающим Ростиславом Таранухой, сообщает клубная пресс-служба.
Новый контракт форварда рассчитан до июня 2025 года.
27-летний Тарануха выступает за "Оболонь" с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 Ростислав принял участие в 33 матчах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Таранухой интересуется "Колос".
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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