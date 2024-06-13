"Оболонь" продлила контракт с нападающим Ростиславом Таранухой, сообщает клубная пресс-служба.

Новый контракт форварда рассчитан до июня 2025 года.

27-летний Тарануха выступает за "Оболонь" с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 Ростислав принял участие в 33 матчах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Таранухой интересуется "Колос".