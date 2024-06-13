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УПЛ назвала лучшего арбитра сезона 2023/2024
Клубы-участники УПЛ определили лауреата
Фото: ФК Динамо Київ
Украинская Премьер-лига подвела итоги за лучшего рефери сезона-2023/24.
Первое место занял Николай Балакин из Киевской области, сообщает официальный сайт лиги. Вторым стал львовянин Александр Шандор, третьим - Алексей Деревинский из Хмельницкого.
Дебютная игра Балакина состоялась 18 июля 2015 года. В декабре 2016-го он стал арбитром ФИФА. Всего 35-летний судья отработал на 88 матчах УПЛ.
Также стоит отметить, что в минувшем сезоне Балакин судил еврокубковые поединки. Более того, он отправится на Евро-2024 в качестве резервного арбитра.
Лучшим арбитром сезона-2022/23 была названа харьковчанка Екатерина Монзуль.
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