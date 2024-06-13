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УПЛ назвала лучшего арбитра сезона 2023/2024

Премьер-лига
Обновлено

Клубы-участники УПЛ определили лауреата

УПЛ назвала лучшего арбитра сезона 2023/2024

Фото: ФК Динамо Київ

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Украинская Премьер-лига подвела итоги за лучшего рефери сезона-2023/24.

Первое место занял Николай Балакин из Киевской области, сообщает официальный сайт лиги. Вторым стал львовянин Александр Шандор, третьим - Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Дебютная игра Балакина состоялась 18 июля 2015 года. В декабре 2016-го он стал арбитром ФИФА. Всего 35-летний судья отработал на 88 матчах УПЛ.

Также стоит отметить, что в минувшем сезоне Балакин судил еврокубковые поединки. Более того, он отправится на Евро-2024 в качестве резервного арбитра.

Лучшим арбитром сезона-2022/23 была названа харьковчанка Екатерина Монзуль.

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УПЛ Николай Балакин Алексей Деревинский Александр Шандор
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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