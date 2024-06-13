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Верес до конца недели определится по нескольким футболистам
У них заканчиваются контракты
Фото: СК Дніпро-1
До конца текущей недели "Верес" примет решение о том, с кем из футболистов, у которых заканчиваются контракты, подписывать новые соглашения. Об этом сообщает Sport.ua.
По информации источника, с некоторыми из них уже обсуждаются условия возможного продолжения сотрудничества, с кем-то за стол переговоров в клубе еще не садились, но при этом и не сообщали о планах расстаться.
Истекает срок действия контрактов у вратаря Евгения Паста, защитника Евгения Шевченко, полузащитников Андрея Кухарука, Александра Кучеренко и Владислава Шарая.
Ранее свободными агентами "Верес" покинули защитники Василий Курко и Денис Балан, полузащитник Станислав Шарай и нападающий Михаил Шестаков.
Кроме того, 30 июня заканчиваются соглашения у трех игроков, арендованных у "Полесья" – защитника Евгения Морозко, полузащитника Дениса Янакова и нападающего Дмитрия Шастала. Их судьба определится позже, тем более что у двоих из них в этом месяце истекают контракты с житомирским клубом.
По итогам минувшего сезона "Верес" занял 13-е место в УПЛ, после чего отстоял право выступать в элите в стыковых матчах с "Эпицентром" (1:1, 3:1).
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