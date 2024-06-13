Определен лучший вратарь сезона УПЛ-2023/24

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан признан лучшим вратарем сезона УПЛ-2023/24. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

На втором месте оказался Дмитрий Ризнык ("Шахтер"). Третью позицию разделяют Кирилл Фесюн ("Колос") и Павел Исенко ("Ворскла").

Бущан принял участие в 26 матчах, 11 из которых он сыграл на ноль. В 6 поединках Георгий выводил столичный клуб в ранге капитана. В общем, в розыгрыше УПЛ сезона-2023/24 "Динамо" пропустило 28 мячей, а в матчах, где играл Бущан - 21. Меньше киевлян пропустили только "Днепр-1" (27) и "Шахтер" (24).