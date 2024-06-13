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Определен лучший вратарь сезона УПЛ-2023/24

Премьер-лига

Награда досталась представителю "Динамо"

Определен лучший вратарь сезона УПЛ-2023/24

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан признан лучшим вратарем сезона УПЛ-2023/24. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

На втором месте оказался Дмитрий Ризнык ("Шахтер"). Третью позицию разделяют Кирилл Фесюн ("Колос") и Павел Исенко ("Ворскла").

Бущан принял участие в 26 матчах, 11 из которых он сыграл на ноль. В 6 поединках Георгий выводил столичный клуб в ранге капитана. В общем, в розыгрыше УПЛ сезона-2023/24 "Динамо" пропустило 28 мячей, а в матчах, где играл Бущан - 21. Меньше киевлян пропустили только "Днепр-1" (27) и "Шахтер" (24).

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Ворскла (Полтава) Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Дмитрий Ризнык Павел Исенко Кирилл Фесюн
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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