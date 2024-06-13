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Опытный хавбек Зари продолжит карьеру в Металлисте 1925

Премьер-лига

Футболист переход в клуб из Первой лиги

Опытный хавбек Зари продолжит карьеру в Металлисте 1925

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко продолжит карьеру в Первой лиге.

Как сообщает ТаТоТаке, 31-летний хавбек перейдет в "Металлист 1925". У опытного футболиста истек срок соглашения с луганчанами. Луганский клуб предложил Вячеславу продолжить сотрудничество, но сам игрок отдал предпочтение команде Виктора Скрипника.

Согласно данным источника, контракт полузащитника с харьковчанами будет рассчитан на два года.

Чурко выступал за "Зарю" с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 Вячеслав отыграл 25 матчей во всех турнирах и оформил 3 ассиста.

Также добавим, что Чурко является воспитанником академии донецкого "Шахтера", но за основную команду дончан так и не дебютировал.

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Заря (Луганск) Вячеслав Чурко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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