Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опытный хавбек Зари продолжит карьеру в Металлисте 1925
Футболист переход в клуб из Первой лиги
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко продолжит карьеру в Первой лиге.
Как сообщает ТаТоТаке, 31-летний хавбек перейдет в "Металлист 1925". У опытного футболиста истек срок соглашения с луганчанами. Луганский клуб предложил Вячеславу продолжить сотрудничество, но сам игрок отдал предпочтение команде Виктора Скрипника.
Согласно данным источника, контракт полузащитника с харьковчанами будет рассчитан на два года.
Чурко выступал за "Зарю" с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 Вячеслав отыграл 25 матчей во всех турнирах и оформил 3 ассиста.
Также добавим, что Чурко является воспитанником академии донецкого "Шахтера", но за основную команду дончан так и не дебютировал.
Популярное сейчас
- УАФ будет бороться за юного бомбардира. У него 20+ голов за Байер
- Кривбасс готов продать Дибанго и уже нашел ему замену в Шахтере
- Президент Полесья принял решение о том, что Шищенко нужно убирать, после поражения от Ворсклы в Кубке
- Севидов о переходе Пихаленка: Это провал
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО